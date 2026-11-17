यह कदम कोल इंडिया की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। कंपनी चाहती है कि 2030 तक उसकी सभी सहायक कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस बारे में निर्देश दिए हैं।

इन IPO से कुल मिलाकर लगभग 11,900 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल कोल इंडिया केवल कोयले के कारोबार तक सीमित न रहकर खनिज, बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी पैर पसारने के लिए करेगी।

इसी महीने महानदी कोलफील्ड्स भी लिस्ट होने वाली है और अगले साल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लिस्टिंग की भी योजना है। इससे साफ पता चलता है कि बदलते ऊर्जा परिदृश्य में कोल इंडिया भी अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चाहती है।