COAI और ब्रिटिश हाई कमीशन AI और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम

इस साझेदारी का मकसद AI का इस्तेमाल करके नेटवर्क को और ज्यादा स्मार्ट बनाना, डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ना और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना है।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अच्छी गवर्नेंस को इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही यूजर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने साफ शब्दों में कहा, "जैसे-जैसे यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है, गवर्नेंस को कई बातों का संतुलन बनाए रखना होगा, निवेश को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता को बढ़ाना, इनोवेशन को मौका देना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और ग्राहकों की सुरक्षा करना।"

उन्होंने आगे कहा, "ये सभी लक्ष्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक असरदार विनियमन को इन सबको साथ लेकर चलना होता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग तब और भी फायदेमंद हो सकता है, जब चुनौतियां एक देश की सीमा से बाहर की हों।"

इस साझेदारी का एक और लक्ष्य सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल दुनिया को सभी के लिए और भरोसेमंद बनाना है।