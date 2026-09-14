COAI और ब्रिटिश हाई कमीशन AI और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम
सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) और ब्रिटिश हाई कमीशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने के लिए हाल ही में एक नया समझौता किया है।
इस समझौते पर CO.AI 2026 इवेंट में मुहर लगी। इसमें सरकार, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बड़े अधिकारी और नेता जमा हुए थे। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि AI किस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहा है।
AI धोखाधड़ी पर लगाएगा लगाम
इस साझेदारी का मकसद AI का इस्तेमाल करके नेटवर्क को और ज्यादा स्मार्ट बनाना, डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ना और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना है।
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अच्छी गवर्नेंस को इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही यूजर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने साफ शब्दों में कहा, "जैसे-जैसे यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है, गवर्नेंस को कई बातों का संतुलन बनाए रखना होगा, निवेश को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता को बढ़ाना, इनोवेशन को मौका देना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और ग्राहकों की सुरक्षा करना।"
उन्होंने आगे कहा, "ये सभी लक्ष्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक असरदार विनियमन को इन सबको साथ लेकर चलना होता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग तब और भी फायदेमंद हो सकता है, जब चुनौतियां एक देश की सीमा से बाहर की हों।"
इस साझेदारी का एक और लक्ष्य सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल दुनिया को सभी के लिए और भरोसेमंद बनाना है।