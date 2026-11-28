ब्रिटिश ट्रैक्टर दिग्गज कंपनी भारत में लगा रही दूसरा प्लांट
लेखन दिनेश चंद शर्मा
न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी CNH उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में अपनी एक नई फैक्टरी लगाने की तैयारी कर रही है।
अभी कंपनी का ग्रेटर नोएडा वाला प्लांट अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। ऐसे में यह नई जगह उन्हें उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी।
पहले चरण में उनका लक्ष्य 70,000 से लेकर एक लाख ट्रैक्टर बनाने का है।
CEO ने भारत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गेरिट मार्क्स का कहना है कि यह विस्तार भारत के प्रति CNH की गंभीरता और यहां उसके भविष्य को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस नए प्लांट से मौजूदा फैक्ट्री पर काम का दबाव कम होगा। इसके साथ ही यह कंपनी को अल नीनो जैसी कृषि चुनौतियों के बावजूद आगे रहने में मदद करेगा।
मार्क्स ने कहा कि CNH भारतीय बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।