कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गेरिट मार्क्स का कहना है कि यह विस्तार भारत के प्रति CNH की गंभीरता और यहां उसके भविष्य को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस नए प्लांट से मौजूदा फैक्ट्री पर काम का दबाव कम होगा। इसके साथ ही यह कंपनी को अल नीनो जैसी कृषि चुनौतियों के बावजूद आगे रहने में मदद करेगा।

मार्क्स ने कहा कि CNH भारतीय बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।