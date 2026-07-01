क्लीनमैक्स के डाटा सेंटर और AI कारोबार में हुई 10 गुना बढ़ोतरी
बिज़नेस
पिछले 2 सालों में क्लीनमैक्स का डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस लगभग 10 गुना बढ़ गया है। यह 254 मेगावाट से उछलकर 2.38 गीगावाट तक पहुंच गया है और अब यह कंपनी की कुल ऑर्डर बुक का लगभग आधा हिस्सा बन चुका है। गूगल और मेटा जैसे बड़े नाम इस मांग को बढ़ा रहे हैं और इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत होती है।
1,913 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया
अब तक क्लीनमैक्स के पास 3 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी संचालित हो रही थी और 2.6 गीगावाट के और अनुबंध पाइपलाइन में थे।
कंपनी ने 2025-26 के लिए 1,913 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, लेकिन साथ ही उसका कर्ज भी बढ़कर 12,400 करोड़ रुपये हो गया, भले ही लोन की ब्याज दरें थोड़ी कम हुई थीं।
मार्च में क्लीनमैक्स ने पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा और अपनी ग्रोथ के लिए 3,079 करोड़ रुपये जुटाए।