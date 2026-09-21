AI की वजह से साइबर हमलों से निपटना हुआ मुश्किल, सिटीग्रुप CEO की चेतावनी

सिटीग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन फ्रेजर का कहना है कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से साइबर हमलों से निपटना अब और भी मुश्किल हो गया है।

न्यूयॉर्क में हुए कतर इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने बताया कि कंपनियां बढ़ती हुई 'स्मार्ट' धमकियों से मुकाबला करने के लिए 'पैचिंग की सुनामी' जैसी स्थिति का सामना कर रही हैं।

उनकी यह चेतावनी एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल के लॉन्च के बाद आई है। इस मॉडल के आने के बाद पूर्व फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल जैसे कई बड़े नेताओं ने वॉल स्ट्रीट के लीडर्स से कहा था कि वे अपने सिस्टम को ज्यादा ताकतवर AI मॉडल्स के लिए तैयार रखें।