सिस्को ने 27 साल के युवा को सौंपी पुराने कोड को नए सिरे से लिखने की चुनौती

कृष्णमूर्ति को यह मौका तब मिला, जब पिछले साल सिस्को ने उनकी स्टार्टअप इजडब्स को खरीद लिया था। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में हुई एक बैठक में अपनी एक छोटी टीम के साथ यह बड़ा प्लान पेश किया, जिसे सुनकर पटेल काफी प्रभावित हुए।

पहला डेमो 4 सप्ताह के भीतर तैयार किया जाना है और यह पूरा प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म होने का अनुमान है।

पटेल का मानना है कि युवा पीढ़ी का पुराने तौर-तरीकों पर सवाल उठाना ही असली नवाचार की राह खोलता है, जैसा कि आज कई दूसरी दूरदर्शी कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है।