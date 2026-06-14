सिनेनाउ ने भारतीय सिनेमा के लिए पेश किया 1,350 करोड़ रुपये का फंड 

टोकनाइजेशन के जरिए होगा निवेश

इस फंड से होने वाली कमाई OTT प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक और कई दूसरे तरीकों से आएगी। सिनेनाउ निवेश को टोकनाइजेशन के जरिए और भी आसान और पारदर्शी बना रहा है। इससे दुनियाभर के निवेशक भी आसानी से जुड़ सकेंगे और फिल्म बनाने वालों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।

ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रसूल पूकुट्टी भी इस काउंसिल में शामिल हो गए हैं, जो इस पहल को सही दिशा देंगे। इसका मकसद यह है कि भारत में फिल्मों को फाइनेंस करने का तरीका बदल जाए और कलाकारों को नए और बेहतर अवसर मिलें।