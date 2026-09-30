चीन का सेवा क्षेत्र मांग बढ़ने से 3 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

जून के बाद नए कारोबार ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी। निर्यात ऑर्डर भी अगस्त के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़े, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का एक अच्छा संकेत है।

हालांकि, नई भर्तियां थोड़ी धीमी पड़ीं। कंपनियां अभी भी लोगों को नौकरी दे रही हैं, लेकिन पहले जितनी तेजी से नहीं, वहीं उत्पादन लागत में बढ़ोतरी धीमी रही।

इसके उलट, सेवाओं की कीमतें कई महीनों में पहली बार कम हुईं। कुल मिलाकर कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा। पूरे निजी क्षेत्र का आंकड़ा बढ़कर 52.4 पर पहुंच गया।