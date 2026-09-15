खपत में कमी से चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमजोर

बीजिंग के नेताओं पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अपने सालाना विकास लक्ष्य (4.5-5 फीसदी) को हासिल करने का काफी दबाव है।

सरकार खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव जैसे वैश्विक मुद्दे मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।

इस साल के पहले 8 महीनों में प्रॉपर्टी निवेश में पिछले साल के मुकाबले 19.9 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इन चुनौतियों के कारण चीन के लिए अभी पटरी पर लौटना और भी कठिन हो गया है।