खपत में कमी से चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमजोर
चीन की अर्थव्यवस्था अभी मुश्किल में है। लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे, वहीं निवेश भी लगातार घट रहा है। अगस्त की खुदरा बिक्री में नाममात्र की 0.4 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि 0.8 फीसदी की उम्मीद थी।
इस साल अब तक बड़े निवेश में 7.2 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इन चुनौतियों के बावजूद फैक्ट्रियां अभी भी अपना काम कर रही हैं। औद्योगिक उत्पादन में 5.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती
बीजिंग के नेताओं पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अपने सालाना विकास लक्ष्य (4.5-5 फीसदी) को हासिल करने का काफी दबाव है।
सरकार खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव जैसे वैश्विक मुद्दे मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
इस साल के पहले 8 महीनों में प्रॉपर्टी निवेश में पिछले साल के मुकाबले 19.9 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इन चुनौतियों के कारण चीन के लिए अभी पटरी पर लौटना और भी कठिन हो गया है।