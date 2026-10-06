डीपसीक 12 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने के करीब, IPO को मिलेगा फायदा

निवेशकों की इतनी जबरदस्त दिलचस्पी तब देखी गई, जब डीपसीक ने अपना नया V4 फ्लैश AI मॉडल लॉन्च किया। इस मॉडल ने निवेशकों को इतना उत्साहित किया कि कंपनी ने अपने तय फंडिंग लक्ष्य से कहीं ज्यादा पैसे जुटा लिए।

इस नई रकम से डीपसीक अपने इनर मंगोलिया डाटा सेंटर में कम से कम 1.6 लाख हुआवे AI एक्सीलरेटर स्थापित कर पाएगी। यह कदम उन्हें अपनी तकनीक को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा।