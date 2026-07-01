चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेश में पैसा लगाने के नियमों को किया सख्त

विशेषज्ञों को विदेश भेजना भी हुआ मुश्किल

बीजिंग देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), चिप्स और ग्रीन टेक जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दे रहा है। इन नए नियमों की वजह से अब विदेश में विशेषज्ञों को भेजना या वहां ट्रेनिंग सेशन चलाना भी मुश्किल हो गया है।

इसके अलावा, सरकार को अब ऐसे सौदों की जांच करने का अधिकार भी मिल गया है, जिनसे सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। इसका एक उदाहरण इस साल की शुरुआत में देखने को मिला, जब सरकार ने AI स्टार्टअप मेनस को खरीदने से मेटा को रोक दिया था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इन व्यापक शक्तियों के चलते चीन में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को अब बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।