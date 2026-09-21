चीन ने ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनियों के IPO पर लगाई रोक, जानिए क्या है वजह

कई रोबोटिक्स कंपनियां अपनी कमाई के लिए स्थानीय सरकार के समर्थन वाले प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। इनमें रोबोट डाटा-कलेक्शन सेंटर्स जैसे काम शामिल हैं।

ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके आंकड़े असलियत से कहीं ज्यादा बेहतर दिखते हैं। अगर, डाटा-कलेक्शन सेंटर्स से होने वाली कमाई को हटा दें तो कंपनियों का मूल्यांकन 70 फीसदी तक कम हो सकता है। हाल ही में शेयरों में आई गिरावट, जैसे इस महीने मेच-माइंड रोबोटिक्स के शेयर करीब 20 फीसदी तक गिरे हैं। यह साफ दिखाता है कि जब किसी चीज का जितना प्रचार होता है, उतनी उसकी असल मांग नहीं होती तो हालात कितने अस्थिर हो सकते हैं।