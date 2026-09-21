चीन ने ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनियों के IPO पर लगाई रोक, जानिए क्या है वजह
चीन ने ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनियों की नई आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार को इस बात की चिंता है कि इन कंपनियों का बहुत ज्यादा मूल्यांकन असल मांग से कहीं ज्यादा सरकारी सौदों पर आधारित है।
यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब एक महीने पहले ही शंघाई में जोरदार शुरुआत करने के बाद यूनिट्री रोबोटिक्स के शेयर अपनी सबसे ऊंची कीमत से 55 फीसदी नीचे आ गए थे।
बीजिंग अभी भी इस टेक्नोलॉजी में काफी संभावनाएं देखता है, लेकिन अनौपचारिक विंडो गाइडेंस के जरिए वह चीजों को जमीन से जुड़ा रखना चाहता है।
सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ा रोबोटिक्स का मूल्यांकन
कई रोबोटिक्स कंपनियां अपनी कमाई के लिए स्थानीय सरकार के समर्थन वाले प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। इनमें रोबोट डाटा-कलेक्शन सेंटर्स जैसे काम शामिल हैं।
ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके आंकड़े असलियत से कहीं ज्यादा बेहतर दिखते हैं। अगर, डाटा-कलेक्शन सेंटर्स से होने वाली कमाई को हटा दें तो कंपनियों का मूल्यांकन 70 फीसदी तक कम हो सकता है। हाल ही में शेयरों में आई गिरावट, जैसे इस महीने मेच-माइंड रोबोटिक्स के शेयर करीब 20 फीसदी तक गिरे हैं। यह साफ दिखाता है कि जब किसी चीज का जितना प्रचार होता है, उतनी उसकी असल मांग नहीं होती तो हालात कितने अस्थिर हो सकते हैं।