चीन ने इंडियम के निर्यात पर कसी लगाम, AI के भविष्य पर खतरा बिज़नेस Jun 20, 2026

चीन ने हाल ही में इंडियम के निर्यात की जांच को और सख्त कर दिया है। यह धातु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स को पावर देने वाली तेज ऑप्टिकल चिप्स बनाने के लिए बेहद अहम है।

दुनिया के करीब 70 फीसदी इंडियम का उत्पादन चीन में होता है, इसलिए वहां के किसी भी बदलाव का असर पूरे विश्व पर पड़ता है।

पिछले साल से इंडियम फास्फाइड (चिप्स का एक अहम हिस्सा) ही निर्यात नियंत्रण में था। अब इस साल में होने वाली नई कस्टम्स जांच ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है कि भविष्य में और क्या पाबंदियां लग सकती हैं।