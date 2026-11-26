फिनबॉक्स को चार्टिस रिसर्च के आकलन में मिली पहचान
फिनबॉक्स ने हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसे चार्टिस रिसर्च की 3 अहम रिपोर्ट्स में पहचान मिली है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिनबॉक्स ने बैंकों के क्रेडिट और पहचान जांच के तरीकों में बहुत बदलाव किया है।
कंपनी को 'रिस्कटेक100 2027' की 'क्रेडिट एनालिटिक्स और ऑपरेशंस' श्रेणी में 'डिस्ट्रप्टर' कहा गया है। साथ ही उसे 'रिटेल बैंकिंग एनालिटिक्स50 2027' में शामिल 10 'डिस्ट्रप्टर्स' में से एक चुना गया है।
इतना ही नहीं पहचान वेरिफिकेशन के क्षेत्र में उसे 'कैटेगरी लीडर' भी बताया गया है। एक फिनटेक कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी बात है, जो दुनियाभर में अपनी पहचान बना रही है।
सेंटिनल AI कर्ज देने के फैसलों को बनाता है तेज
फिनबॉक्स की सफलता के केंद्र में उसका सेंटिनल AI है। इसके जरिए कर्ज देने वाले संस्थान तेजी से और ज्यादा सूझबूझ के साथ फैसले ले पाते हैं। सेंटिनल AI रूटीन की जांच का काम संभालता है, जबकि अंतिम मंजूरी की बागडोर इंसानों के हाथ में रहती है।
कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रजत देशपांडे का कहना है कि इस सिस्टम से एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में कर्ज देने वाले संस्थानों के लिए काम तेजी से होता है और उनकी मुश्किलें भी कम होती हैं।
कंपनी की योजना अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) में भी अपने कारोबार को फैलाने की है। इसके पास 'डिवाइसकनेक्ट' जैसे टूल भी हैं, जो वैकल्पिक डाटा प्रोडक्ट के तौर पर काम करते हैं। इनकी मदद से कर्ज देने वाले उन आवेदकों का बेहतर आकलन कर पाते हैं, जिनका क्रेडिट इतिहास सीमित है। इन सभी बातों को देखते हुए, फिनबॉक्स डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार नज़र आ रहा है।