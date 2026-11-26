फिनबॉक्स की सफलता के केंद्र में उसका सेंटिनल AI है। इसके जरिए कर्ज देने वाले संस्थान तेजी से और ज्यादा सूझबूझ के साथ फैसले ले पाते हैं। सेंटिनल AI रूटीन की जांच का काम संभालता है, जबकि अंतिम मंजूरी की बागडोर इंसानों के हाथ में रहती है।

कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रजत देशपांडे का कहना है कि इस सिस्टम से एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में कर्ज देने वाले संस्थानों के लिए काम तेजी से होता है और उनकी मुश्किलें भी कम होती हैं।

कंपनी की योजना अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) में भी अपने कारोबार को फैलाने की है। इसके पास 'डिवाइसकनेक्ट' जैसे टूल भी हैं, जो वैकल्पिक डाटा प्रोडक्ट के तौर पर काम करते हैं। इनकी मदद से कर्ज देने वाले उन आवेदकों का बेहतर आकलन कर पाते हैं, जिनका क्रेडिट इतिहास सीमित है। इन सभी बातों को देखते हुए, फिनबॉक्स डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार नज़र आ रहा है।