CG पावर ने साणंद प्लांट से भेजी चिप्स की पहली खेप
CG पावर ने गुजरात के अपने नए साणंद संयंत्र से सेमीकंडक्टर चिप्स की पहली खेप भेजी है। यह भारत के तकनीकी क्षेत्र के लिए एक बेहद अहम पल है।
कंपनी इस काम में जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी कर रही है, जिसे यह पहली खेप मिली है। इसकी योजना है कि वे उत्पादन को बढ़ाकर हर दिन 1.6 करोड़ चिप्स तक ले जाएंगे और आने वाले कुछ सालों में उद्योग के उच्च मानकों को प्राप्त कर लेंगे।
प्लांट की हर दिन 10 लाख चिप बनाने की क्षमता
साणंद प्लांट में रोजाना करीब 10 लाख चिप्स बनाने की क्षमता है, जिसमें मुख्य रूप से पैकेजिंग और टेस्टिंग पर ध्यान दिया गया है। एक दूसरे प्लांट पर पहले से ही काम शुरू हो चुका है।
इससे उत्पादन में प्रतिदिन 1.5 करोड़ चिप्स की और वृद्धि होगी और करीब 10,000 लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। इस लॉन्च अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे और उन्होंने भारत के तकनीकी भविष्य के लिए इसकी अहमियत पर जोर दिया।