केंद्रीय कर्मचारियों ने की न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने की मांग बिज़नेस Jun 27, 2026

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों अपनी तनख्वाह में बड़ी बढ़ोतरी और साथ ही पेंशन व्यवस्था में भी बदलाव चाहते हैं। लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इनके एक संगठन ने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी मांगों की एक सूची सौंपी है।

उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है कि जनवरी से नया न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये तय किया जाए। इसके अलावा, वे फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी तनख्वाह में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सके।

वे पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करवाने और मकान किराया भत्ते (HRA) को भी नए सिरे से अपडेट करने की मांग कर रहे हैं।