सेंट्रल बैंक ने पेश किया भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म

भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म चालान-प्रक्रिया (इनवॉइसिंग), भुगतान, संग्रहण (कलेक्शन) और समझौतों (सेटलमेंट्स) जैसी सुविधाओं को एक ही डिजिटल जगह पर लेकर आया है।

इसे खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और दूसरे व्यवसायों के लिए तैयार किया गया है, ताकि खरीदारों, विक्रेताओं और बैंकों के बीच होने वाले लेन-देन को आसान बनाया जा सके।

इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना और कामकाज में तेजी लाना है। यह विकसित भारत के विजन का एक हिस्सा है, जिसका मकसद व्यापार से जुड़े आर्थिक कामकाज को कम जटिल बनाना है।