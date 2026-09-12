सेंट्रल बैंक ने पेश किया भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 'भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भुगतानों को और भी आसान और सुरक्षित बनाना है।
यह पहली बार है, जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इतना व्यापक समाधान पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में लॉन्च किया गया, जहां बैंक के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे।
MSME लेन-देन होंगे आसान
भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म चालान-प्रक्रिया (इनवॉइसिंग), भुगतान, संग्रहण (कलेक्शन) और समझौतों (सेटलमेंट्स) जैसी सुविधाओं को एक ही डिजिटल जगह पर लेकर आया है।
इसे खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और दूसरे व्यवसायों के लिए तैयार किया गया है, ताकि खरीदारों, विक्रेताओं और बैंकों के बीच होने वाले लेन-देन को आसान बनाया जा सके।
इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना और कामकाज में तेजी लाना है। यह विकसित भारत के विजन का एक हिस्सा है, जिसका मकसद व्यापार से जुड़े आर्थिक कामकाज को कम जटिल बनाना है।