फ्लिपकार्ट बेच रही थी प्रतिबंधित वॉकी-टॉकी, लगा इतना जुर्माना

फ्लिपकार्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने भारी जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने दोनों कंपनियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पर बिना जरूरी लाइसेंस और कानूनी जानकारी दिए वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे थे। CCPA का कहना है कि इससे ग्राहकों को गुमराह किया गया और उन्हें यह गलत संदेश मिला कि ये डिवाइस पूरी तरह कानूनी हैं और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

बिक्री बिना जरूरी जानकारी के हो रही थी बिक्री CCPA के मुताबिक, फ्लिपकार्ट और फेसबुक मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंस की जरूरत और ETA सर्टिफिकेशन जैसी अहम जानकारी नहीं दी गई थी। वॉकी-टॉकी एक रेगुलेटेड टेलीकॉम डिवाइस है और इसके इस्तेमाल के लिए तय नियम हैं। इन नियमों की जानकारी न देने से ग्राहक यह समझ बैठे कि इन्हें बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कानूनन सही नहीं है और जोखिम भरा भी हो सकता है।

अनदेखी फ्लिपकार्ट पर बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी CCPA की जांच में सामने आया कि फ्लिपकार्ट पर हजारों सेलर वॉकी-टॉकी बेच रहे थे और लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हो चुकी थी। इसके बावजूद किसी भी लिस्टिंग में लाइसेंस या सर्टिफिकेशन की जानकारी नहीं थी। अथॉरिटी ने कहा कि सिर्फ यह कहना कि फ्लिपकार्ट एक बिचौलिया है, जिम्मेदारी से बचने का बहाना नहीं हो सकता है। प्लेटफॉर्म की भी यह जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन हो और ग्राहकों को सही जानकारी मिले।

