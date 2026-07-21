CBIC कर रहा केंद्रीय GST प्राधिकरण बनाने पर विचार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) उन कारोबारों के लिए एक ही केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रहा है, जिनकी शाखाएं अलग-अलग राज्यों में हैं।

अभी इन कारोबारों को हर राज्य के अलग-अलग टैक्स ऑफिस से निपटना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में उन्हें ऑडिट और टैक्स अनुपालन के लिए एक ही प्राधिकरण से काम करने की छूट मिल सकती है।

इस नए सिस्टम की व्यवहार्यता जांचने के लिए मुख्य आयुक्त विनायक चंद्र गुप्ता की अगुवाई में एक विशेषज्ञ पैनल बनाया गया है। यह पैनल देखेगा कि क्या यह आसान सिस्टम असल में लागू हो पाएगा।