661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले को लेकर CBI की छापेमारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 661 करोड़ रुपये के एक बड़े घोटाले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली NCR समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है।
ये छापेमारी IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक के जरिए सरकारी पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। जांच में हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों, नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ के फंड में गड़बड़ी सामने आई है।
फिलहाल, इस मामले में बड़े अधिकारियों, विपम कंसल्टेंसी नाम की एक फर्म के निदेशक और कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच चल रही है।
दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्ति के कागजात जब्त
छापेमारी के दौरान CBI ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह घोटाला हरियाणा के 8 विभागों और चंडीगढ़ की 2 बड़ी संस्थाओं पर असर डाल रहा है।
इनमें नगर निगम और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी शामिल हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पैसों की हेराफेरी में मदद की, नियमों को अनदेखा किया और बदले में व्यक्तिगत फायदे उठाए।