661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले को लेकर CBI की छापेमारी बिज़नेस Jun 07, 2026

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 661 करोड़ रुपये के एक बड़े घोटाले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली NCR समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है।

ये छापेमारी IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक के जरिए सरकारी पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। जांच में हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों, नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ के फंड में गड़बड़ी सामने आई है।

फिलहाल, इस मामले में बड़े अधिकारियों, विपम कंसल्टेंसी नाम की एक फर्म के निदेशक और कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच चल रही है।