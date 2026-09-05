CBI ने सुभाष चंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ 1,322 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि यह धोखाधड़ी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी है।

CBI ने यह कार्रवाई तब की है, जब चंद्रा ने अपने निजी दिवालियापन मामले को देखने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) बेंच पर 3 दिन पहले आपत्ति जताई थी।