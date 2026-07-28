छापेमारी के बाद अब ITR-BN में उजागर होगी छुपी हुई पैसा, CBDT ने जारी किया फॉर्म

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक विशेष इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-BN जारी किया है। यह उन करदाताओं के लिए है, जिन पर छापेमारी या जब्ती के बाद ब्लॉक असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है।

CBDT ने 24 जुलाई को इस फॉर्म की जानकारी दी थी। इसका मकसद ब्लॉक असेसमेंट का सामना कर रहे लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और सरल बनाना है। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया था।