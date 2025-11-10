बच्चों के लिए जल्द आएगा UPI से जुड़ा डिजिटल वॉलेट, RBI ने दी मंजूरी

बच्चों के लिए जल्द आएगा UPI से जुड़ा डिजिटल वॉलेट, RBI ने दी मंजूरी
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह कदम बच्चों और किशोरों के लिए एक सुरक्षित और शैक्षिक डिजिटल भुगतान प्रणाली तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंजूरी के बाद जूनियो अब ऐसा UPI-लिंक्ड वॉलेट लॉन्च करेगा, जिससे नाबालिग बिना बैंक अकाउंट खोले डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
भुगतान
बिना बैंक अकाउंट के भी कर सकेंगे भुगतान
RBI की मंजूरी के साथ जूनियो अब एक ऐसा डिजिटल वॉलेट शुरू करेगा जो बच्चों को किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके भुगतान करने की सुविधा देगा। यह सुविधा NPCI की UPI सर्कल पहल के अनुरूप है, जो युवाओं को अपने माता-पिता के लिंक किए गए अकाउंट से लेनदेन की अनुमति देती है। यह न केवल बच्चों को डिजिटल लेनदेन सिखाएगा, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया में वित्तीय साक्षरता सीखने का अवसर भी देगा।
प्लेटफॉर्म
क्या है जूनियो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म?
जूनियो एक भारतीय फिनटेक कंपनी है, जिसे अंकित गेरा और शंकर नाथ ने शुरू किया है। यह ऐप बच्चों और युवाओं को पैसे का जिम्मेदारी से उपयोग सिखाने के लिए बनाया गया है। इस ऐप से माता-पिता अपने बच्चों को पैसे भेज सकते हैं, खर्च की सीमा तय कर सकते हैं और सभी लेनदेन पर नजर रख सकते हैं। जूनियो कार्य-आधारित पुरस्कार, बचत लक्ष्य और गेम्स के माध्यम से पैसे प्रबंधन की सीख भी प्रदान करता है।
सुविधाएं
आने वाले महीनों में मिलेंगी नई सुविधाएं
जूनियो के पास पहले से ही 20 लाख से अधिक युवा यूजर्स हैं और कंपनी रुपे-ब्रांडेड कार्ड भी प्रदान करती है। आने वाले महीनों में कंपनी अपने वॉलेट में UPI इंटीग्रेशन, बचत पर रिवॉर्ड पॉइंट, ब्रांड वाउचर और ट्रांजिट भुगतान जैसी नई सुविधाएं जोड़ने की योजना बना रही है। इससे छात्रों और यात्रियों के लिए बिना नकदी के भुगतान और यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा।