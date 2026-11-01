कार्लसबर्ग, कोका-कोला और पर्नो रिकार्ड की भारत में IPO लॉन्च की तैयारी

कार्लसबर्ग, कोका-कोला और पर्नो रिकार्ड जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने बिजनेस को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं। कार्लसबर्ग ने तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जरूरी कागजात भी दाखिल कर दिए हैं।

दूसरी तरफ, पर्नो रिकार्ड को बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है क्योंकि कंपनी ने भारत में अपनी बिक्री में 19 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी देखी है। कोका-कोला भी बाजार की स्थिति को देखते हुए अपने विकल्पों पर गौर कर रही है।