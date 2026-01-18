3 कंपनियों का पूंजीकरण 75,855 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

पिछले सप्ताह पूंजीकरण में इजाफा करने वाली कंपनियों में इंफोसिस का नाम भी शामिल है, जिसकी बाजार हैसियत 31,014 करोड़ बढ़कर 7.01 लाख करोड़ हो गया है। ICICI बैंक का मूल्यांकन 5,795 करोड़ बढ़कर 10.09 लाख करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी तरफ सबसे मूल्यवान 7 कंपनियों के संयुक्त मूल्यांकन में 75,549 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा पूंजीकरण का नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है, जो 23,952 करोड़ घटकर 19.72 लाख करोड़ रुपये हो गया।

खिताब

यह रही सबसे मूल्यवान कंपनी

पिछले सप्ताह लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का बाजार मूल्यांकन 23,501 करोड़ घटकर 5.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि HDFC बैंक का मूल्यांकन 11,615 करोड़ घटकर 14.32 लाख करोड़ हो गया। इसी के साथ भारती एयरटेल का मूल्यांकन 6,443 करोड़, बजाज फाइनेंस का 6,253 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3,312 करोड़ और टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज (TCS) का मूल्यांकन 470 करोड़ रुपये घटा है। पूंजीकरण घटने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज का घरेलू बाजार में सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज बरकरार रहा है।