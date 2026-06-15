कैपजेमिनी ने करीब 300 अरब रुपये में खरीदी WNS 

BPM में AI की नई ट्रेनिंग की जरूरत

BPM उद्योग अब सिर्फ काम बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रह गई है। यह कंपनियों को नए डिजिटल मॉडल अपनाने और उनसे आगे रहने के लिए तैयार कर रही है।

खासकर भारत में डाटा वैज्ञानिकों और AI विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऑटोमेशन से जहां नए अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं इसके लिए लोगों को नए कौशल सीखने की भी जरूरत है।

WNS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) केशव मुरुगेश का कहना है कि इन बदलावों के बीच भरोसा बनाए रखना और कर्मचारियों का पूरा साथ देना बहुत जरूरी होगा, तभी AI तकनीक बड़े पैमाने पर अपना कमाल दिखा पाएगी।