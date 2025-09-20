बिना बैंक अकाउंट के भी प्राप्त कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, जानिए आसान तरीका

बहुत लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड पाने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। ज्यादातर सामान्य क्रेडिट कार्ड में सेविंग अकाउंट जरूरी होता है, पर कुछ खास विकल्प बिना बैंक अकाउंट वाले लोगों को भी कार्ड देते हैं। ये विकल्प उन लोगों के लिए बने हैं, जिनकी बैंक तक आसान पहुंच नहीं है। हालांकि, इनमें कुछ शर्तें और सीमाएं होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है।

#1 प्रीपेड और सुरक्षित क्रेडिट कार्ड बिना बैंक अकाउंट वाले लोग प्रीपेड या सुरक्षित क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं। प्रीपेड कार्ड में पहले से पैसे डालने होते हैं, जो डेबिट कार्ड जैसे काम करते हैं। सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट जरूरी होती है, जिसे बैंक सुरक्षा के तौर पर रखता है। इन कार्डों के लिए हमेशा सेविंग अकाउंट जरूरी नहीं है। ये नए यूजर्स को क्रेडिट जैसी सुविधा देते हैं और वित्तीय दुनिया में शुरुआत करने का मौका बनाते हैं।

#2 फिनटेक और सह-ब्रांडेड कार्ड आजकल फिनटेक कंपनियां खुदरा दुकानों और डिजिटल वॉलेट के साथ मिलकर सह-ब्रांडेड कार्ड जारी कर रही हैं। इनमें से कई कार्ड मोबाइल वॉलेट से जुड़े होते हैं और प्रीपेड बैलेंस पर चलते हैं। इनसे ऑनलाइन खरीदारी, टिकट बुकिंग और बिल भुगतान आसान हो जाता है। हालांकि, बैंक द्वारा जारी कार्ड की तरह ये हमेशा क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करते। इसलिए इनसे सामान्य क्रेडिट स्कोर बनाना कठिन हो सकता है।