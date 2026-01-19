जॉब स्कैम में निकला पाकिस्तानी संबंध, भारतीय जांच एजेंसियों ने किया खुलासा

लालच ऐसे फंसाए गए थे लोग इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, स्कैम के दौरान फंसाए गए कई पीड़ितों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंट्स द्वारा भर्ती किया गया था। यह मामला सबसे पहले 2024 में सामने आया, जब अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि 5,000 से अधिक भारतीय कंबोडिया में फंस गए थे, जिन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर विदेश ले जाया गया था। इनमें से कई को बाद में साइबर अपराध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

नेटवर्क इन राज्यों में फैला है नेटवर्क अधिकारियों के अनुसार, भर्ती संबंधी चैट और कॉल के फोरेंसिक विश्लेषण से पाकिस्तान से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता चला, जिनमें वहां से काम कर रहे एजेंट्स के IP लॉग भी शामिल हैं। सूत्र ने बताया कि जांच में एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुंबई, तेलंगाना और केरल के कमजोर नौकरी चाहने वालों को अपना शिकार बनाया। भारतीय दूतावास ने कंबोडिया में नौकरी की तलाश रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

