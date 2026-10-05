कैंबियम नेटवर्क ने बेंगलुरु बंद किया GCC, 200 कर्मचारियों पर गिरी गाज
कैंबियम नेटवर्क ने बेंगलुरु में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) अचानक बंद कर दिया है। इस फैसले से करीब 200 कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। यह ऑफिस कंपनी के इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से दुनियाभर में उपयोग होने वाले उत्पाद विकसित किए जाते थे। यह फैसला कंपनी के वैश्विक पुनर्गठन का हिस्सा है।
छंटनी वाले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन
जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्हें उनका वेतन और ग्रेच्युटी तो मिलेगी, लेकिन इस बार कंपनी से अलग होने का कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा।
दरअसल, यह एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है क्योंकि इन दिनों भारत के कई टेक सेंटर्स में कंपनियाँ छंटनी कर रही हैं। इसकी एक वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित काम का बढ़ता चलन भी है। वैश्विक स्तर पर कैंबियम अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं।
यूनाइटेड किंगडम (UK) में इसकी सहायक कंपनी प्रशासन के अधीन आ गई है और कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (उत्पाद) विभु विवेक को भी नौकरी से हटा दिया गया है क्योंकि इस छंटनी में उनके पद को ही खत्म कर दिया गया था। कंपनी के इन बदलावों का असर उन 10,000 से ज्यादा नेटवर्क ऑपरेटर्स पर पड़ सकता है, जो कैंबियम की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं।