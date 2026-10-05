कैंबियम नेटवर्क ने बेंगलुरु बंद किया GCC, 200 कर्मचारियों पर गिरी गाज

जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्हें उनका वेतन और ग्रेच्युटी तो मिलेगी, लेकिन इस बार कंपनी से अलग होने का कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा।

दरअसल, यह एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है क्योंकि इन दिनों भारत के कई टेक सेंटर्स में कंपनियाँ छंटनी कर रही हैं। इसकी एक वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित काम का बढ़ता चलन भी है। वैश्विक स्तर पर कैंबियम अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं।

यूनाइटेड किंगडम (UK) में इसकी सहायक कंपनी प्रशासन के अधीन आ गई है और कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (उत्पाद) विभु विवेक को भी नौकरी से हटा दिया गया है क्योंकि इस छंटनी में उनके पद को ही खत्म कर दिया गया था। कंपनी के इन बदलावों का असर उन 10,000 से ज्यादा नेटवर्क ऑपरेटर्स पर पड़ सकता है, जो कैंबियम की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं।