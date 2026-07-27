कैलिबर माइनिंग के शेयर लिस्टिंग के बाद 47 फीसदी ऊपर चढ़े

पिछले शुक्रवार को BSE पर इसके शेयर 504 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयरों में 18.86 फीसदी की शानदार तेजी दर्ज की गई थी।

कैलिबर माइनिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कोयला खनन से जुडी सेवायें उपलब्ध कराती है। खास बात यह है कि कंपनी के पास अपनी कोई खदान नहीं है, बल्कि वह सिर्फ खनन सेवायें मुहैया कराती है। कंपनी के शेयर सिर्फ 2 ट्रेडिंग सत्रों में ही 350 करोड़ रुपये से ज्यादा उछल गए हैं और अब कंपनी की बाजार पूंजीकरण 3,807.16 करोड़ रुपये हो गया है।