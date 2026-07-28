कैडेंस को AI के कारण इस साल करीब 600 अरब रुपये की कमाई का अनुमान
कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स ने इसके लिए अपनी कमाई और मुनाफे के अनुमानों में बढ़ोतरी की है। यह उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चिप और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर की बढ़ती मांग के कारण हुई है। कंपनी को अब 2026 में 6.34 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) तक की कमाई होने की उम्मीद है, जो पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा है।
दरअसल, वर्तमान की तकनीक एडवांस चिप्स और ऑटोमेशन पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है और इसी वजह से कंपनी को यह बड़ी बढ़त मिली है।
तिमाही में कमाई 24.2 फीसदी बढ़ी
कंपनी के मुनाफे के अनुमान भी बढ़ गए हैं, जो उसके अपने पुराने लक्ष्यों और विश्लेषकों की उम्मीदों दोनों से आगे निकल गए हैं।
हालिया तिमाही में कंपनी की कमाई 24.2 फीसदी बढ़कर 1.584 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) हो गई है और मुनाफे ने भी सभी उम्मीदों को पार कर लिया।
इसके साथ ही, कैडेंस ने इस महीने औरास्टैक नाम का एक नया AI टूल भी लॉन्च किया है। यह टूल इंजीनियर्स को साधारण भाषा के कमांड्स का इस्तेमाल करके चिप डिजाइन करने की सुविधा देता है।
तिमाही खत्म होने तक कंपनी के पास भविष्य के ऑर्डर्स का अच्छा-खासा बैकलॉग भी जमा हो गया था।