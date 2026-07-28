कैडेंस को AI के कारण इस साल करीब 600 अरब रुपये की कमाई का अनुमान

कंपनी के मुनाफे के अनुमान भी बढ़ गए हैं, जो उसके अपने पुराने लक्ष्यों और विश्लेषकों की उम्मीदों दोनों से आगे निकल गए हैं।

हालिया तिमाही में कंपनी की कमाई 24.2 फीसदी बढ़कर 1.584 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) हो गई है और मुनाफे ने भी सभी उम्मीदों को पार कर लिया।

इसके साथ ही, कैडेंस ने इस महीने औरास्टैक नाम का एक नया AI टूल भी लॉन्च किया है। यह टूल इंजीनियर्स को साधारण भाषा के कमांड्स का इस्तेमाल करके चिप डिजाइन करने की सुविधा देता है।

तिमाही खत्म होने तक कंपनी के पास भविष्य के ऑर्डर्स का अच्छा-खासा बैकलॉग भी जमा हो गया था।