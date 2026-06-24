बाइटडांस AI के विस्तार के लिए कर रही अब तक का सबसे बड़ा लोन लेने की तैयारी

AI और डाटा सेंटर्स पर भारी निवेश की योजना

इस रकम से बाइटडांस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सेंटर्स पर अपना खर्च बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। इस साल कंपनी की योजना AI तकनीक में 70 अरब डॉलर (करीब 6,500 अरब रुपये) तक लगाने की है।

अगर, सब कुछ ठीक चलता रहा तो अगले साल यह निवेश 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है और ऐसा करने वाली सिर्फ बाइटडांस ही नहीं है।

अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी इस साल ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर कुल 725 अरब डॉलर (करीब 68,000 अरब रुपये) खर्च करने की तैयारी में हैं।