टिक-टॉक निर्माता बाइटडांस को मिला 29.6 अरब डॉलर का कर्ज

इस कर्ज में चीनी बैंकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। कुल रकम का 64 फीसदी उन्हीं की तरफ से आया है। अकेले ICBC ने 3 अरब डॉलर (करीब 285 अरब रुपये) दिए हैं। HSBC और कुछ दूसरे अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने भी इसमें हाथ बंटाया है।

बाइटडांस का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए किया जाएगा। साथ ही कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाएगी।

जानकारी के लिए बता दें कि यह इस साल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लोन है। मार्च में सॉफ्टबैंक ग्रुप को मिले 40 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) के ब्रिज लोन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कर्ज है।