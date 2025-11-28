बायजू रवींद्रन अमेरिकी कोर्ट में 220 अरब रुपये हर्जाना मांगने की कर रहे हैं तैयारी

मामला

क्या है मामला?

मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट ने कहा कि बायजू रवींद्रन ने 2021 में लिए गए लगभग 100 अरब रुपये के लोन से जुड़े पैसों की जानकारी देने में ठीक तरह से मदद नहीं की। रवींद्रन जरूरी कागजात समय पर जमा नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने बिना उनकी बात सुने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। हालांकि, रवींद्रन का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें अपना अमेरिकी वकील तैयार करने के लिए 30 दिन ही नहीं दिए।