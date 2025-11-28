ऐपल नोएडा में खोलेगी अपना पांचवा भारतीय स्टोर (तस्वीर: ऐपल)

ऐपल इस तारीख को नोएडा में खोलेगी अपना पांचवा भारतीय स्टोर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:43 am Nov 28, 202510:43 am

क्या है खबर?

ऐपल भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है। मुंबई और दिल्ली में स्टोर खोलने के बाद अब कंपनी नए शहरों की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में जल्द ही नोएडा में नया स्टोर शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऐपल की रिटेल प्रमुख डिएड्रे ओ'ब्रायन का कहना है कि भारत में लगातार बढ़ती मांग और ग्राहकों का भरोसा कंपनी को यहां और तेजी से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।