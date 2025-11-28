ऐपल इस तारीख को नोएडा में खोलेगी अपना पांचवा भारतीय स्टोर
क्या है खबर?
ऐपल भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है। मुंबई और दिल्ली में स्टोर खोलने के बाद अब कंपनी नए शहरों की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में जल्द ही नोएडा में नया स्टोर शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऐपल की रिटेल प्रमुख डिएड्रे ओ'ब्रायन का कहना है कि भारत में लगातार बढ़ती मांग और ग्राहकों का भरोसा कंपनी को यहां और तेजी से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
तारीख
नया नोएडा स्टोर 11 दिसंबर को खुलेगा
ऐपल अगले महीने 11 दिसंबर को नोएडा में अपना नया स्टोर खोलने जा रही है, जो इस साल कंपनी का तीसरा रिटेल आउटलेट होगा। इसके साथ भारत में ऐपल के कुल 5 स्टोर हो जाएंगे और कंपनी अगले साल मुंबई में एक और नया स्टोर शुरू करेगी। ऐपल का कहना है कि ऑनलाइन स्टोर, ऐप और इन रिटेल आउटलेट्स के साथ ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कई आसान विकल्प मिलेंगे और अनुभव पहले से बेहतर होगा।
योजना
भारत में ऐपल की तेज ग्रोथ और भविष्य की योजना
ऐपल की भारत में लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और आईफोन, मैकबुक, आईपैड तथा एयरपॉड्स की मजबूत बिक्री के कारण कंपनी आने वाले वर्षों में दोहरे अंक की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। ऐपल वॉल्यूम के हिसाब से भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल है और देश उसका तीसरा सबसे बड़ा आईफोन मार्केट बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में बढ़ती मांग ऐपल की भारत में रफ्तार को और तेज करेगी।