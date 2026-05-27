बायजू रवींद्रन ने सिंगापुर कोर्ट के फैसले पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

प्रतिक्रिया सेटलमेंट के करीब होने की कही बात रवींद्रन ने कहा कि इस मामले की मुख्य पार्टियां आपसी समझौते के काफी करीब पहुंच चुकी थीं। उनके मुताबिक, बातचीत लगभग पूरी होने वाली थी और इसी दौरान यह मामला फिर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि समझौते की प्रक्रिया में यह बात भी मानी गई थी कि उनकी तरफ से या दूसरे फाउंडर्स की तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे गलत संदेश गया है।

आरोप दबाव बनाने की कोशिश का आरोप बायजू संस्थापक ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई कानूनी मामलों का सक्रिय विरोध नहीं किया, क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही थी। उनके अनुसार, सभी पक्ष एक बड़े समाधान की दिशा में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस समय मामले को आगे बढ़ाना दबाव बनाने की कोशिश जैसा लग रहा है। उनका कहना है कि इससे चल रही बातचीत पर असर पड़ सकता है और स्थिति और मुश्किल बन सकती है।

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