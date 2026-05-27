सिंगापुर कोर्ट ने बायजू रवींद्रन को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा, क्या है मामला? 

भारत की बड़ी एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर की अदालत ने रविंद्रन को कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के बाद आया है। इस पूरे मामले पर फिलहाल रवींद्रन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मामला क्या है पूरा मामला? अदालत ने माना कि रवींद्रन ने अप्रैल, 2024 से अपनी संपत्तियों से जुड़े कई आदेशों का पालन नहीं किया। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। साथ ही करीब 90,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 70 लाख रुपये) खर्च के तौर पर देने और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया है। अभी यह साफ नहीं है कि वह इस समय सिंगापुर में हैं या किसी दूसरे देश में मौजूद हैं।

नाम कभी स्टार्टअप दुनिया का था बड़ा नाम बायजू कभी भारत के सबसे बड़े और चर्चित स्टार्टअप्स में गिनी जाती थी। ऑनलाइन पढ़ाई के कारोबार में कंपनी ने तेजी से अपनी पहचान बनाई थी। कंपनी को दुनियाभर के निवेशकों से बड़ा निवेश मिला और उसने कई देशों में अपना कारोबार बढ़ाया। महामारी के दौरान बायजू का नाम तेजी से आगे आया। उस समय इसे भारत की तेजी से बढ़ती स्टार्टअप दुनिया का बड़ा चेहरा माना जाता था और कंपनी लगातार विस्तार कर रही थी।

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