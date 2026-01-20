बजट 2026 से विमानन क्षेत्र को क्या बड़ी उम्मीदें हैं?
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ दिनों बाद देश का बजट पेश करेंगी। बजट 2026 को लेकर सभी सेक्टर अहम फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर, यानी विमानन क्षेत्र भी खास नजरों में है, क्योंकि हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा एयरपोर्ट क्षमता और भविष्य की जरूरतों के बीच अंतर साफ दिख रहा है। सरकार से उम्मीद है कि बजट में एविएशन को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
एयरपोर्ट क्षमता
एयरपोर्ट क्षमता और नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस
बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार एयरपोर्ट क्षमता बढ़ाने पर जोर देगी। नए एयरपोर्ट जैसे जेवर, नवी मुंबई और भोगापुरम से यात्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ पुराने एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और नए रीजनल हब विकसित करने की जरूरत है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ज्यादा एयरपोर्ट विकसित किए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में बढ़ने वाले यात्री ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके।
कनेक्टिविटी
कार्गो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर
विमानन क्षेत्र में सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि कार्गो ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ रहा है। बजट से उम्मीद है कि एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। खास कार्गो जोन, एक्सप्रेस कार्गो सुविधाएं और बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ ही, उड़ान योजना को मजबूत कर पहाड़ी, दूर-दराज और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सस्ती और भरोसेमंद हवाई सेवाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है।
अन्य
ग्रीन, डिजिटल और आत्मनिर्भर एविएशन की दिशा
बजट 2026 से विमानन क्षेत्र में टैक्स सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एविएशन फ्यूल टैक्स को आसान बनाने से एयरलाइंस को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही, विमान लीजिंग, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रीन एविएशन, डिजिटल सेवाएं और डिजीयात्रा जैसे सिस्टम से यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी।