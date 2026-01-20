बजट 2026 में आयकर को लेकर क्या घोषणा चाहते हैं लोग?

बजट को लेकर लोगों के मन में सबसे अधिक सवाल यही होता है कि आयकर में क्या बदलाव किया जा रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में देश के करोड़ों करदाताओं की नजरें इस पर टिकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और नियमों को सरल करने की उम्मीद की जा रही है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और फाइलिंग आसान हो।

ITR फॉर्म वन नेशन-वन ITR फॉर्म की मांग करदाताओं की सबसे बड़ी मांग एक ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को लेकर है। अभी अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए कई ITR फॉर्म हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है और समय भी ज्यादा लगता है। सही फॉर्म चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर पहली बार रिटर्न भरने वालों के लिए। अगर एक यूनिफॉर्म ITR फॉर्म लाया जाए, जिसमें आय के स्रोत चुनने का आसान विकल्प हो, तो रिटर्न भरना सरल होगा और समय बचेगा।

टैक्स कानून नए टैक्स कानून और TDS में सुधार की जरूरत नए इनकम टैक्स एक्ट के लागू होने से पहले करदाताओं को एक स्पष्ट मास्टर सर्कुलर की जरूरत है, जिसमें सभी जरूरी नियम आसान और साफ भाषा में बताए गए हों। इससे टैक्स से जुड़े नियम समझना आसान होगा और बार-बार सलाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही TDS सिस्टम को भी सरल बनाने की मांग है। कम दरें, कम सेक्शन और गैर-जरूरी प्रक्रियाएं हटाने से करदाताओं पर बोझ कम होगा और टैक्स से जुड़े विवाद भी घटेंगे।

