LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / बजट 2026: गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित
बजट 2026: गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित
सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 9,200 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है

बजट 2026: गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 01, 2026
06:17 pm
क्या है खबर?

सरकार ने 2026 के बजट में गरीब परिवारों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले वर्ष के 9,100 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 1.1 फीसदी की मामूली वृद्धि है। बजट में LPG के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए 1,500 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जो खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच और लक्षित सब्सिडी सहायता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आंकड़े 

उज्जवला योजना के कितने हैं लाभार्थी?

गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए मोदी सरकार उज्ज्वला योजना चलाती है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की ओर से 27 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 तक इस योजना के तहत लगभग 10.41 करोड़ LPG लाभार्थी हैं। इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त 25 लाख कनेक्शनों को मंजूरी दी है। पात्रता प्रक्रिया को एक ही अभाव घोषणा पत्र के माध्यम से सरल बनाया गया है।

सब्सिडी 

योजना के तहत मिलती है सब्सिडी 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 बार रिफिल कराने के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इस सहायता के कारण LPG के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति औसत खपत 2019-20 में लगभग 3 रिफिल से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति वर्ष 4.85 रिफिल हो गई है। यह खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन को अधिक अपनाने को दर्शाता है।

Advertisement