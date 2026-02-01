सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 9,200 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है

बजट 2026: गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित

क्या है खबर?

सरकार ने 2026 के बजट में गरीब परिवारों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 9,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले वर्ष के 9,100 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 1.1 फीसदी की मामूली वृद्धि है। बजट में LPG के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए 1,500 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जो खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच और लक्षित सब्सिडी सहायता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।