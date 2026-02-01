सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल शुरू की है

बजट 2026: बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित, घोषणा से शेयर बाजार में हलचल

क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को केंद्रीय बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जिसके बाद फार्मा शेयरों में भारी उछाल आया है। 5 साल के इस बजट वाली पहल का उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च मूल्य वाले बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाना है।