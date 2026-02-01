LOADING...
सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल शुरू की है

बजट 2026: बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित, घोषणा से शेयर बाजार में हलचल

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 01, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को केंद्रीय बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जिसके बाद फार्मा शेयरों में भारी उछाल आया है। 5 साल के इस बजट वाली पहल का उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च मूल्य वाले बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाना है।

घोषणाएं 

बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क होगा विकसित

इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERS) की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ एक बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "इससे भारत में 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक ​​परीक्षण स्थलों का एक नेटवर्क भी तैयार होगा।" उन्होंने कहा कि हम वैश्विक मानकों को पूरा करने और अनुमोदन समय-सीमा को पूरा करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव करते हैं।

असर 

फार्मा कंपनियों के शेयरों में बढ़त

इस घोषणा का कई फार्मा कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बायोकॉन के शेयरों में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। पिरामल फार्मा, सन फार्मा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी अन्य कंपनियों के शेयरों में भी 1-2 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि इस नीतिगत समर्थन से घरेलू फार्मा कंपनियों के लिए जटिल जेनेरिक्स, बायोलॉजिक्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में मजबूत विकास की संभावनाएं बनेंगी।

