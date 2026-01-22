बजट 2026 में रेलवे के लिए खास घोषणाओं की उम्मीद, बीते 10 वर्षों में क्या बदला?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बजट में भारतीय रेलवे देश के सबसे अहम क्षेत्रों में से एक होगा, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की यात्रा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिछले दस सालों में रेलवे पर लगातार भारी खर्च किया गया है। बजट 2026 से पहले अब साफ दिखने लगा है कि इस लंबे निवेश से रेलवे की ट्रेनें, सुरक्षा और नेटवर्क में बड़े बदलाव हुए हैं।

नई ट्रेन नई ट्रेनों से बदली रेल यात्रा इकॉनमी टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे को बजट से बड़ा सहयोग मिला है। इस दौरान 164 वंदे भारत और 30 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई, जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं। तेजस, नमो भारत, विस्टाडोम और अंत्योदय जैसी नई ट्रेनों ने सफर को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाया। इन ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा में समय की बचत हुई और यात्रियों को बेहतर सीट, साफ कोच और आधुनिक सुविधाएं मिली हैं।

सुरक्षा सुरक्षा और बिजलीकरण में बड़ा बदलाव रेलवे सुरक्षा पर भी विशेष और लगातार ध्यान दिया गया है। पिछले एक दशक में करीब 1.16 लाख करोड़ रुपये सुरक्षा सुधारों पर खर्च किए गए। कवच सुरक्षा प्रणाली लागू की गई, जिससे ट्रेन हादसों को रोकने और सिग्नल से जुड़ी गलतियों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ रेलवे का 99 प्रतिशत से ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क अब पूरी तरह बिजली से चलने लगा है। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और संचालन ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और भरोसेमंद बना।

Advertisement