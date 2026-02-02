बजट 2026: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक दिन की देरी पर लगेगा 75,000 रुपये का जुर्माना

नियमों में बदलाव

नियमों में किया है यह बदलाव

वित्त विधेयक, 2026 में प्रस्तावित धारा 428 के तहत एक श्रेणीबद्ध और अनिवार्य शुल्क संरचना पेश की गई है, जो पहले की विवेकाधीन दंड प्रणाली को निश्चित मौद्रिक शुल्कों से बदल देगी। प्रस्तावित ढांचे के तहत कोई करदाता खातों का ऑडिट कराने में विफल रहता है या धारा 63 के तहत कर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो विलंब के पहले दिन से ही 75,000 रुपये का शुल्क लागू होगा। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।