बजट 2026: भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा, 40,000 करोड़ रुपये आवंटित

घोषणा

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट्स की स्थापना पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह मिशन चिप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों को लक्षित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 मिशन शुरू करेगी। अप्रैल, 2025 में 22,990 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।