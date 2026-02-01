बजट 2026: सरकार विमान के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में दी छूट, जानिए क्या होगा फायदा

विमान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी है

क्या है खबर?

विमानन और एयरोस्पेस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में बड़ा कदम उठाया है। बजट में विमान विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटकों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में छूट देने का प्रस्ताव किया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विमान निर्माण की लागत घटेगी और आयात पर निर्भरता कम होने के साथ वैश्विक एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी आएगी।