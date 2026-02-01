7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर ऐलान

बजट 2026: वित्त मंत्री ने किया देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर ऐलान

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:47 am Feb 01, 202611:47 am

क्या है खबर?

बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी) देश के लिए नए कई हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे आम यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और सड़क व हवाई यातायात पर दबाव भी कम होगा।