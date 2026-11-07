BSNL-Vi के बीच बढ़ी रोमिंग साझेदारी, अब बेहतर मिलेगी कनेक्टिविटी

भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने अपनी रोमिंग साझेदारी को बढ़ाया है। इसका मतलब है कि अगर, आप 12 से 13 नए सर्कल्स में से किसी ऐसे इलाके में हैं, जहां इन दोनों में से किसी एक का नेटवर्क कमजोर है तो आपका फोन अब बेहतर तरीके से जुड़ा रह पाएगा।

इस सुधार का मकसद यही है कि ग्राहकों को बेहतर सिग्नल मिलें और कॉल कटने की परेशानी कम हो। यह खासकर उन जगहों के लिए है, जहां नेटवर्क अक्सर कमजोर रहता है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, इस कदम का सीधा मकसद ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।