मध्य पूर्व के तनाव और महंगे कच्चे तेल से अमेरिकी डॉलर हुआ मजबूत

अमेरिकी 10-साल के ट्रेजरी यील्ड के 4.8 फीसदी पर पहुंचने के बाद सितंबर में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं।

बाजार अब इसे काफी हद तक तय मान रहा है, जिसकी 67 फीसदी संभावना जताई जा रही है। भले ही जॉब ग्रोथ धीमी है और महंगाई अभी भी बनी हुई है, लेकिन फेड का अगला कदम आने वाले आर्थिक डाटा पर ही निर्भर करेगा।

इस बीच, जापानी येन अभी भी दबाव में है। ऐसा तब हो रहा है, जब बैंक ऑफ जापान द्वारा इस महीने ब्याज दरें बढ़ने की प्रबल उम्मीदें हैं, जिसके चलते डॉलर इसके मुकाबले और मजबूत हो गया है।