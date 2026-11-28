मध्य पूर्व में तनाव से टूटा कच्चे तेल में गिरावट का सिलसिला
कई सप्ताहों की गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड अब 95.44 डॉलर (करीब 8,850 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया है।
इस उछाल की मुख्य वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव है। यहां जारी संघर्ष से तेल के बड़े ठिकानों और समुद्री रास्तों पर संकट पैदा हो गया है, जिससे तेल की आपूर्ति बाधित होने का डर बढ़ गया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले
हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला किया था। कुवैत में भी ईरान के एक संदिग्ध ड्रोन हमले की खबर ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है।
इसके अलावा, दुनिया के तेल व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य में नवंबर महीने में लगभग 2 दर्जन जहाजों पर हमले हुए हैं।
इन घटनाओं से भविष्य में ईंधन की आपूर्ति को लेकर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और घबराहट का माहौल बन गया है।