हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला किया था। कुवैत में भी ईरान के एक संदिग्ध ड्रोन हमले की खबर ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, दुनिया के तेल व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य में नवंबर महीने में लगभग 2 दर्जन जहाजों पर हमले हुए हैं।

इन घटनाओं से भविष्य में ईंधन की आपूर्ति को लेकर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और घबराहट का माहौल बन गया है।