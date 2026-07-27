मध्य-पूर्व में तनाव कम होने से बाजार को राहत, कच्चा तेज 5.3 फीसदी लुढ़का

संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है।

बीते सप्ताहांत ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई की।

हालांकि, हवाई हमले रुक गए हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सैन्य विकल्प अब भी खुले हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं।